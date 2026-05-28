Фуру с почти 15 тоннами табака задержали в Польше, за рулем был белорус

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Налоговики и полицейские задержали контрабандный груз в 14,5 тонны табака, сообщает Мазовецкое таможенно-налоговое управление.

Источник: Мазовецкое таможенно-налоговое управление

Контрабандный груз был обнаружен в ходе проверки на автотрассе в Силезском воеводстве Польши.

«Водитель, 34-летний гражданин Беларуси, остановился на придорожной стоянке. Он перевозил груз, обозначенный в транспортном документе как “табачные отходы”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что по документам груз следовал из Италии в Литву.

В ходе осмотра груза выяснилось, что табак был без польских акцизных марок. Рыночная стоимость груза оценивается в 15 миллионов злотых (около 11,3 млн белорусских рублей).

Водитель был допрошен в качестве свидетеля.

В управлении уточнили, что хранение или транспортировка табачных изделий без акцизных марок наказывается штрафом, лишением свободы либо и тем и другим.

