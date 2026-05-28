Вольфович прокомментировал фейк о крушении лайнера «Белавиа»

Общаясь с представителями прессы в столице РФ на полях Международного форума по безопасности, он подчеркнул, что против стран-союзниц развернута настоящая информационная война. Целью этой войны является создание фейковых историй, «обвинений прежде всего друзей, стратегических партнеров в том, что одни наносят ущерб другим».
«…. Это (информация о крушении самолета “Белавиа” — Sputnik) вымысел полный, такого факта нет», — заявил Вольфович.
Он обратил внимание, что подобные фейки направлены «на промывание мозгов людям, которые не совсем разбираются в этих историях».
В данной связи госсекретарь Совбеза Беларуси призвал читать и смотреть государственные источники и СМИ, которые доносят действительно объективную и правдивую информацию.
«Читайте и смотрите государственные каналы и газеты, делайте соответствующие правильные выводы», — сказал Вольфович.
Он подчеркнул, что самое главное — создать безопасные условия в небе Союзного государства, и службы РФ и Беларуси очень тесно взаимодействуют по этим вопросам.
«…у нас единая система противовоздушной обороны. Поэтому мы предпринимаем все шаги для того, чтобы обеспечить мирное существование наших граждан, наших народов на едином пространстве Союзного государства», — сказал госсекретарь Совбеза Беларуси.