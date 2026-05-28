Мужчина украл деньги у возлюбленной, проиграл их в казино и спрятался в полях

«Пара почти год жила вместе и планировала свадьбу, но в последнее время девушка начала замечать пропажу своих сбережений», — сообщает ГУВД Мингорисполком.
По данным правоохранителей, сначала из квартиры пропали 1000 долларов и 400 рублей, а позже с банковской карты девушки было списано более 7500 рублей. Как оказалось, у мужчины был доступ к телефону и банковским приложениям возлюбленной, потому что она ему доверяла.
«Девушка сразу заподозрила партнера и спросила о причастности к пропаже денег», — дополнили в ведомстве.
Минчанин сначала отрицал, что украл деньги, а затем сбежал. Он решил спрятаться в поле и собирался покинуть Беларусь.
Оперативники задержали мужчину в поле, после того как потерпевшая обратилась в милицию.
Задержанный признался, что проиграл деньги девушки в казино, и заявил, что «испытывает чувство стыда из‑за случившегося».
По факту кражи возбуждено уголовное дело.