Мужчина украл деньги у возлюбленной, проиграл их в казино и спрятался в полях

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Оперативники Заводского РУВД Минска задержали 38‑летнего жителя столицы, подозреваемого в краже денег у сожительницы.

Источник: Sputnik.by

«Пара почти год жила вместе и планировала свадьбу, но в последнее время девушка начала замечать пропажу своих сбережений», — сообщает ГУВД Мингорисполком.

По данным правоохранителей, сначала из квартиры пропали 1000 долларов и 400 рублей, а позже с банковской карты девушки было списано более 7500 рублей. Как оказалось, у мужчины был доступ к телефону и банковским приложениям возлюбленной, потому что она ему доверяла.

«Девушка сразу заподозрила партнера и спросила о причастности к пропаже денег», — дополнили в ведомстве.

Минчанин сначала отрицал, что украл деньги, а затем сбежал. Он решил спрятаться в поле и собирался покинуть Беларусь.

Оперативники задержали мужчину в поле, после того как потерпевшая обратилась в милицию.

Задержанный признался, что проиграл деньги девушки в казино, и заявил, что «испытывает чувство стыда из‑за случившегося».

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

