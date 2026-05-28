Три человека погибли при ночном пожаре в Тверской области

В деревне Березье Сандовского муниципального округа Тверской области произошел пожар в частном жилом доме, унесший жизни трех человек. Об этом сообщает пресс-службв региональной прокуратуры.
По предварительным данным ведомства, все погибшие — мужчины, их личности в настоящее время устанавливаются. Для координации работы правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выезжал прокурор Сандовского района Максим Кузнечик.
Надзорное ведомство взяло на контроль установление причин и обстоятельств пожара, а также принятие процессуального решения.