Подпольный цех с мешками табака накрыли полицейские под Волгоградом

Волгоградские полицейские возбудили уголовное дело о незаконном.
изготовлении табачной продукции без маркировки и ее дальнейшем обороте. Как.
сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемыми стали двое.
индивидуальных предпринимателей в возрасте 41 года и 55 лет, а также 48-летний.
безработный.
Мужчина с лета 2024 года занимались незаконным бизнесом.
Они скупали крупные партии табачных листьев сомнительного качества, затем.
измельчали и сушили сырье с помощью спецоборудования на территории арендованной.
ими промбазы в Городищенском районе. После чего фасовали «левые» сигареты и в.
коробках отправляли их покупателям.
Также сообщники изготавливали из табака смеси для.
кальяна, используя различные ароматизаторы. Получившиеся товары низкого.
качества и без маркировки подельники сбывали через бизнес-чат в.
мессенджере на территории региона и за его пределами.
Разоблачили подпольных «табачников» сотрудники Управления.
экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по.
Волгоградской области в мае текущего.
На промбазе во время обыска полицейские обнаружили и.
изъяли более 300 килограммов немаркированного курительного табака на общую.
сумму порядка 2,7 млн рублей, приспособления для резки, сушки и упаковки.
табачных листьев, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также Toyota Corolla, используемую для перевозки нелегальной.
продукции.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области.