Подпольный цех с мешками табака накрыли полицейские под Волгоградом

Волгоградские полицейские возбудили уголовное дело о незаконном.

изготовлении табачной продукции без маркировки и ее дальнейшем обороте. Как.

сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемыми стали двое.

индивидуальных предпринимателей в возрасте 41 года и 55 лет, а также 48-летний.

безработный.

Мужчина с лета 2024 года занимались незаконным бизнесом.

Они скупали крупные партии табачных листьев сомнительного качества, затем.

измельчали и сушили сырье с помощью спецоборудования на территории арендованной.

ими промбазы в Городищенском районе. После чего фасовали «левые» сигареты и в.

коробках отправляли их покупателям.

Также сообщники изготавливали из табака смеси для.

кальяна, используя различные ароматизаторы. Получившиеся товары низкого.

качества и без маркировки подельники сбывали через бизнес-чат в.

мессенджере на территории региона и за его пределами.

Разоблачили подпольных «табачников» сотрудники Управления.

экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по.

Волгоградской области в мае текущего.

На промбазе во время обыска полицейские обнаружили и.

изъяли более 300 килограммов немаркированного курительного табака на общую.

сумму порядка 2,7 млн рублей, приспособления для резки, сушки и упаковки.

табачных листьев, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также Toyota Corolla, используемую для перевозки нелегальной.

продукции.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области.