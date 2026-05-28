Психически нездоровый мужчина пытался похитить девочку в Семеновском районе

В поселке Сухобезводное Семеновского района местный житель совершил попытку похищения и изнасилования 11-летней девочки. Нападавший схватил незнакомого ребенка за руку прямо на улице и попытался затащить в свое жилье, чтобы надругаться над ней. Об этом сообщили в MAX-канале «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
Школьница успела громко закричать, чем привлекла внимание окружающих. На помощь ребенку оперативно прибежали соседи, мать пострадавшей и ее старший брат, которые смогли отбить девочку у злоумышленника.
Как сообщает канал, подозреваемый в совершении преступления уже задержан. По предварительным данным, мужчина имеет психическое заболевание и ранее уже был судим за кражу, а также за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.
