Белорус может сесть в тюрьму на два года, 100 раз нарушив ПДД

Белорус может сесть в тюрьму на два года, 100 раз нарушив Правила дорожного движения. Подробности приводит служба информации прокуратуры Витебской области.
Прокуратурой Полоцкого района было заведено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения.
В Полоцке вечером в декабре 2025 года водитель находился за рулем автомобиля марки Volkswagen Multivan и ехал в сторону улицы Гагарина, где сбил 82-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части.
В результате аварии пенсионер был доставлен в больницу. Через несколько недель он умер в реанимационном отделении от заболевания, не связанного с ДТП. Родственники погибшего отказались писать заявление и привлекать водителя к уголовной ответственности.
Но выяснилось, что белоруса с 2014 года более 100 раз привлекали к административной ответственности за правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Даже после озвученного дорожно-транспортного происшествия мужчина нарушал ПДД. Это, замечают в прокуратуре, указывает на игнорирование с его стороны требований закона.
При учете систематического характера противоправных действий водителя, а также высокую степень общественной опасности его поведения, прокурор завел уголовное дело по части 1 статьи 317 Уголовного кодекса.
По указанной статье предусматриваются штраф, исправительные работы (до 2 лет), арест, ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет, часто с лишением права управления транспортным средством до 5 лет.
Ранее прокуратура сказала, что случилось в школе в Гродно, где ученика в туалете подвесили за одежду на крючок.
Тем временем белоруска лишилась крупной суммы денег, оплатив несуществующий штраф от ГАИ.
Также милиция нашла минчанина, который прятался в поле от своей невесты.