Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за оползня в Таганроге ввели режим повышенной готовности

Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о ходе работ по стабилизации склона в районе домов № 64−66 по улице Греческой.

Напомним, активная фаза оползня была зафиксирована в середине мая после сильных дождей. Ранее профильная комиссия с участием спасателей, строителей и коммунальщиков провела выездную проверку. На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Сейчас в границах указанных домов введен режим повышенной готовности. Организован круглосуточный мониторинг состояния грунта. В приоритете — три задачи: отвод воды, проведение инженерных изысканий и удаление деревьев.