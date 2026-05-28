Из-за оползня в Таганроге ввели режим повышенной готовности

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о ходе работ по стабилизации склона в районе домов № 64−66 по улице Греческой.
Напомним, активная фаза оползня была зафиксирована в середине мая после сильных дождей. Ранее профильная комиссия с участием спасателей, строителей и коммунальщиков провела выездную проверку. На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет.
Сейчас в границах указанных домов введен режим повышенной готовности. Организован круглосуточный мониторинг состояния грунта. В приоритете — три задачи: отвод воды, проведение инженерных изысканий и удаление деревьев.