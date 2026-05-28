Бастрыкина заинтересовал мусорный полигон под Копейском Челябинской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением природоохранного законодательства в Копейском городском округе Челябинской области.
На территории бывшей шахты вблизи посёлка Старокамышинска уже долгое время работает мусорный полигон. Туда свозят не только бытовые, но и строительные отходы. Ситуация осложняется регулярными возгораниями. Из‑за них в воздух попадают едкие испарения, от которых страдают местные жители.
Люди не раз пытались привлечь внимание к проблеме. Обращение с описанием ситуации появилось в комментариях к публикациям СК России в соцсети «ВКонтакте». В нём подчёркивается: несмотря на очевидную угрозу для экологии и здоровья граждан, действенных мер по решению.
Ранее уже трижды возбуждались уголовные дела по этому факту. Однако каждый раз надзорный орган отменял эти процессуальные решения. Сейчас, чтобы защитить права граждан уголовно‑правовыми методами, региональное следственное управление вновь возбудило уголовное дело.