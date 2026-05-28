Около 3 тыс. российских туристов застряли в Анталье из-за отмены рейсов

В турецкой Анталье из-за отмены рейсов авиакомпаний Air Anka и Tailwind Airlines застряли от двух до трех тысяч российских туристов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.
По его словам, туроператоры уже занимаются решением проблемы и ищут альтернативных перевозчиков. Сбои затронули в основном клиентов туроператоров Anex, «Интурист» и Fun&Sun. Чтобы пересадить людей на другие самолеты, компаниям придется потратить миллионы рублей.
«Надо сказать, что всех путешественников заселили в отели и предоставляют питание. Каких-то жалоб и серьезного негатива от туристов мы не видим», — подчеркнул Мкртчян.
Проблемы с полетной программой Air Anka начались еще в конце марта, когда Росавиация не продлила перевозчику разрешение на полеты в Россию. В ведомстве пояснили, что дефицита свободных мест на турецком направлении нет, поэтому заявки авиакомпании на новые рейсы после 25 мая не удовлетворяются. Позже корректировки расписания начались и у Tailwind Airlines — они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин призвал отнестись к ситуации с пониманием, отметив, что авиаотрасль сейчас работает в сложных условиях.
«В наше время есть и план “Ковер”, и геополитические конфликты, и дефицит флота, его выбытие. Нам следует с пониманием относиться к корректировкам полетных программ и их прекращению. Туроператоры должны принимать решения, чтобы все права туристов были соблюдены», — резюмировал Горин.