Около 3 тыс. российских туристов застряли в Анталье из-за отмены рейсов

Проблемы с полетной программой Air Anka начались еще в конце марта, когда Росавиация не продлила перевозчику разрешение на полеты в Россию. В ведомстве пояснили, что дефицита свободных мест на турецком направлении нет, поэтому заявки авиакомпании на новые рейсы после 25 мая не удовлетворяются. Позже корректировки расписания начались и у Tailwind Airlines — они затронули рейсы в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного.