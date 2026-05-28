Иностранец хотел «купить» волгоградского полицейского за 1 тысячу рублей

Попытку дать взятку полицейскому пресекли правоохранители Среднеахтубинского района. Житель иностранного государства предложил стражу порядка 1 тысячу рублей, чтобы тот не составлял административный протокол.
Инцидент произошел 23 мая около 10:30. 28-летнего уроженца Туркменистана, управлявшего Kia Rio, остановили на стационарном посту ДПС. Выяснилось, что, во-первых, он передвигается на арендованном автомобиле, но его данные не вписаны в страховой полис. А во-вторых, в машине установлено не зарегистрированное газовое оборудование.
«Во время составления административных документов мужчина заявил, что он хочет быть оштрафованным. И предложил инспектору 1 тысячу рублей в качестве взятки за непривлечение его к ответственности», — поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Когда полицейский сообщил о случившемся своим коллегам-оперативникам, и они приехали, чтобы задержать подозреваемого, мужчина стал нецензурно браниться. Его арестовали за мелкое хулиганство.
За покушение на дачу взятки он будет отвечать уже в рамках уголовного дела.
