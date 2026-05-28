Красноярский школьник умер после последнего звонка из-за порока сердца

Трагедия произошла в минувшую среду, когда одиннадцатиклассник Руслан возвращался домой после празднования последнего звонка. По словам родственника, у подростка в сердце был установлен специальный клапан, а всего за пять дней до трагедии он посещал врача. На этом приеме семье сообщили, что необходимо в течение месяца ждать квоту на плановую госпитализацию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. В региональной прокуратуре подтвердили, что предварительной причиной гибели стало обострение заболевания. Чтобы детально восстановить картину произошедшего и установить все сопутствующие обстоятельства смерти несовершеннолетнего, следственные органы возбудили уголовное дело.