Красноярский школьник умер после последнего звонка из-за порока сердца

Стала известна официальная причина трагической гибели 16-летнего подростка, скончавшегося на улице Красноярска. Как сообщил РИА Новости двоюродный брат погибшего Данила Доценко, мальчик умер от сердечной недостаточности, вызванной врожденным пороком сердца.
Трагедия произошла в минувшую среду, когда одиннадцатиклассник Руслан возвращался домой после празднования последнего звонка. По словам родственника, у подростка в сердце был установлен специальный клапан, а всего за пять дней до трагедии он посещал врача. На этом приеме семье сообщили, что необходимо в течение месяца ждать квоту на плановую госпитализацию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. В региональной прокуратуре подтвердили, что предварительной причиной гибели стало обострение заболевания. Чтобы детально восстановить картину произошедшего и установить все сопутствующие обстоятельства смерти несовершеннолетнего, следственные органы возбудили уголовное дело.
Близкие вспоминают Руслана как исключительно открытого, доброго и отзывчивого человека, который всегда приходил на помощь окружающим.