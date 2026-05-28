Мошенники запугивают подростков в Прикамье, чтобы выманить деньги родителей

Мошенники запугивают несоверрешеннолетних, чтобы получить доступ к деньгам их родителей.
Об участившихся случаях дистанционного мошенничества жителей предупреждает СК по Пермскому краю.
«Злоумышленники под различными предлогами запугивают несовершеннолетних, внушают им, что они могут помочь государственным структурам в секретной операции, и под этим давлением требуют совершить действия, которые приводят к утрате персональных данных и имущества», — сообщили в следственном комитете.
В СК напомнили, что с детьми нужно регулярно проводить профилактические беседы и информировать их об опасности общения с незнакомцами в Интернете и по телефону.
Детям необходимо объяснить, что настоящии сотрудн ики спецслужб и полиции никогда не просят передавать деньги или ценности, данные банковских карт и документы. Ребёнок должен знать, как вести себя в случае, если позвонил аферист: нужно сразу прекратить разговор и сообщить маме и папе о случившемся.
