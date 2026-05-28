Белоруска погасила долги за счет своих коллег и может сесть в тюрьму на 12 лет. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
В Лидский РОВД обратились пять местных жителей, сообщивших, что на их имена кто-то оформил кредиты на сумму 46 000 рублей.
Как удалось установить, 37-летняя коллега потерпевших смогла получить доступ к их мобильным телефонам, а затем оформила микрозаймы. Полученные деньги фигурантка сразу перевела на личный карт-счет, потратив на погашение долгов и азартные игры.
Следователями было заведено уголовное дело. Задержанной белоруске грозит до 12 лет лишения свободы.
