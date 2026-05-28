Всмотритесь в эту фотографию: СК ищет жертв петербуржца, обвиняемого в педофилии

СК ищет жертв петербуржца, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу. На данный момент, правоохранители расследуют уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Предположительно, мужчина орудовал в Приморском районе.
Ранее мужчину отправили в СИЗО по решению следствия.
— ГСУ СК России по Санкт-Петербургу призывает: если у вас есть информация о других преступлениях, совершённых обвиняемым, или вы пострадали от его действий, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону
Напомним, ранее ФСБ задержала петербуржца, который оправдывал теракт в «Крокусе» и создал сайт с детским порно. Мужчина выкладывал видео, где насилуют маленьких детей.