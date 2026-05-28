«Новым фермерам» под Волгоградом не удалось отобрать землю у матери погибшего на СВО

Между тем, суды, развязанные бывшим арендатором земель пайщиков, уже отобрали у селян здоровье. Так, пенсионерка Наталья Очуева с обострением сердечного заболевания три недели провела в больнице. А после ареста ее карты приставами из-за проигранного АО «Перегрузненское» иска, по которому она должна была выплатить сельхозорганизации почти 300 тысяч, ее больной онкологией муж не смог попасть в больницу на очередное обследование. В прединсультном состоянии была госпитализирована и пенсионерка Галина Недожогина, которая является опекуном недееспособного сына. Это произошло после того, как в АО «Перегрузненское» обратились с заявлением в районный отдел полиции, заподозрив женщину, всю жизнь проработавшую в сельском хозяйстве на благо своей страны и ухаживающую за больным сыном, в…. мошенничестве. Так в акционерном обществе отреагировали на то, что пайщица решила передать свою землю другому арендатору. Все это не прошло бесследно и для ее сына. После визита полицейских в старый деревенский дом у ее сына случился приступ паники и страха. Только после того, как полиция разобралась в абсурдности выдвинутого подозрения, в возбуждении уголовного дела в отношении пенсионерки было отказано.