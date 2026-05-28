Мужчина ранил ножом друга в подмосковном Ногинске

До этого молодой человек ранил ножом семилетнюю девочку в деревне Плесенское. Ребенка доставили в больницу, где ее осмотрели врачи и оказали необходимую помощь. Полицейские задержали злоумышленника. Он не был знаком с девочкой. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Суд заключил его под стражу. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».