Замглавврача отправили на 4 года в колонию за 4-летние взятки с пациентов

Заместитель главного врача одной из волгоградских ЦРБ проведет четыре года в колонии за то, что в течение четырёх лет выдавала пациентам за взятки «липовые» больничные.

В сообщении волгоградского Следкома говорится, что, занимая должность одного из руководителей медучреждения, женщина одновременно работала врачом-терапевтом. Листки временной нетрудоспособности она оформляла, не осматривая пациентов.

По данным v1.ru, речь идёт о замглавврача Городищенской районной больницы Ирине Бульдимовой. Ранее стало известно, что она перешла из ЦРБ в частную клинику, о чём очень сожалели её пациенты.

«Прекрасный диагност, отпускать таких врачей нельзя», — писала в феврале одна из местных жительниц.

В ближайшие годы талант врача будет востребован только в местах не столь отдалённых, если ей не удастся оспорить приговор Дзержинского райсуда.

Ранее стало известно, что родные погибшего Александра Переярина не согласны с мягким приговором суда и требуют реального срока для главы Иловлинского района Ивана Геля.