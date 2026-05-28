Замглавврача отправили на 4 года в колонию за 4-летние взятки с пациентов

Заместитель главного врача одной из волгоградских ЦРБ проведет четыре года в колонии за то, что в течение четырёх лет выдавала пациентам за взятки «липовые» больничные.
В сообщении волгоградского Следкома говорится, что, занимая должность одного из руководителей медучреждения, женщина одновременно работала врачом-терапевтом. Листки временной нетрудоспособности она оформляла, не осматривая пациентов.
По данным v1.ru, речь идёт о замглавврача Городищенской районной больницы Ирине Бульдимовой. Ранее стало известно, что она перешла из ЦРБ в частную клинику, о чём очень сожалели её пациенты.
«Прекрасный диагност, отпускать таких врачей нельзя», — писала в феврале одна из местных жительниц.
В ближайшие годы талант врача будет востребован только в местах не столь отдалённых, если ей не удастся оспорить приговор Дзержинского райсуда.
