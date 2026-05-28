Суд приговорил к 20 годам лишения свободы командира взвода украинского нацбата

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего командира взвода украинского националистического батальона «Правый сектор» (организация признана террористической, запрещена в РФ) Геннадия Хамраева к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как установил суд, гражданин РФ Геннадий Хамраев, придерживающийся нацистских взглядов, ненавидящий жителей ДНР и ЛНР, не позднее 19 февраля 2015 года решил присоединиться к организации «Правый сектор».
В том же месяце Хамраев выехал на Украину и вступил в ряды террористов. С 19 февраля по 22 мая 2015 года он прошел обучение на тренировочной базе, одел форму «Правого сектора» и получил оружие.
В короткий срок Хамраев прошел путь от рядового стрелка до командира взвода террористической организации. В дальнейшем он принимал участие в боевых действиях в составе «Правого сектора».
Суд приговорил Хамраева Геннадия Викторовича к 20 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.