В Татарстане участились случаи насилия над детьми с участием близких

Возросло в РТ количество преступлений против половой неприкосновенности детей. Тревожные цифры: со 107 случаев за этот период 2025-го до 159-ти в 2026-м, сообщает ИА «Татар-информ».
В то же время снизилась преступность с участием самих несовершеннолетних. С начала 2026-го в Татарстане расследовано 235 преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 38% меньше аналогичного периода 2025 года, когда расследовано было 384 таких преступления.
Статистика же свидетельствует, что проблема остается актуальной. Чаще всего несовершеннолетние совершают преступления против собственности: 65% от общего количества преступлений. Из них свыше половины — кражи: 91 случай краж совершен ими, заявила замначальника управления, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УУПиПДН МВД по РТ Резеда Вахитова.
Соучастниками преступлений являются: 86 учащихся школ, 66 студентов техникумов (колледжей), трое студентов вузов. В то же время снизилось количество малолетних рецидивистов. В 2025-м было 55 случаев рецидивов, а в этом году — 41.
Уменьшилось до 58 человек количество несовершеннолетних, совершивших уголовно наказуемое деяние за время нахождения на профилактическом учете. На 25% меньше стало преступлений, совершенных ранее судимыми несовершеннолетними, уточнила Вахитова.
В этом году совершенно 746 преступлений в отношении несовершеннолетних — на 4% больше, чем за эти месяцы прошлого года. И 48% всех преступлений — злостное уклонение от уплаты алиментов.
Рост преступности против несовершеннолетних идет за счет преступлений по 109 статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Возраст пострадавших — дети от пяти до восьми лет. Отмечены случаи, когда родители оставляли детей без присмотра в ванной. И москитные сетки, из-за ненадежности которых дети падают из окон. Известны также случаи, когда родители оставляли в доступных местах бытовую химию, отметила Резеда Вахитова.
И нередки случаи, когда преступления против детей совершают близкие родственники или хорошие знакомые семьи. Это актуально для преступлений против половой неприкосновенности.
Среди главных причин посягательств сексуального характера — попустительство родителей в отношении безопасности своего ребенка. Анализ свидетельствует: нередки случаи, когда к совершению таких чудовищных преступлений причастны отцы, отчимы, сожители матерей, рассказала начальник отдела МВД по РТ.
Еще один вид преступлений в отношении несовершеннолетних — мошенничество. Детей обманом вовлекают в совершение преступлений, убеждая, что их не могут наказать, поскольку они не достигли совершеннолетия.
Родители должны разговаривать с ребенком, рассказывать ему о подобных преступлениях. Надо поощрять жизненную активность наших детей, к примеру, семейные выезды на природу или прогулки с друзьями, советует Резеда Вахитова.
И напоминает всем о приближении лета, когда несовершеннолетним разрешается по закону находиться на улице без взрослых только до 23-х часов.