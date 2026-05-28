Трое студентов из Индии застряли на Айгирских скалах в Башкирии

Накануне трое студентов из Индии отправились в поход на Айгирские скалы в Башкирии и застряли на вершине. По данным госкомитета республики по ЧС, двое 21-летних и один 20-летний парень в светлое время суток взошли на вершину, а к моменту спуска уже наступила ночь. К счастью, молодые люди вовремя поняли, что возвращаться к подножию в темноте может быть опасно и позвонили в службу спасения.