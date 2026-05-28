В Хабаровске мужчину обвиняют в неуплате 22 миллионов рублей на таможне

В Хабаровске индустриальный районный суд рассмотрит уголовное дело о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Обвиняемый, стремясь сократить издержки, не заплатил свыше 22 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Под суд пойдет 34-летний директор коммерческой организации. Он, действуя в интересах фирмы, которая вывозит из Китая никотиносодержащую продукцию, организовал поставку партии товаров без декларации на таможне.
Как выяснило следствие, противоправные действия совершались с мая 2024 года по февраль 2025 года. Его действия квалифицированы по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ.
Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт, материалы дела переданы в суд для разбирательства. Вину мужчина признал, нанесенный ущерб полностью возмещен, сообщает aif.ru.