Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске мужчину обвиняют в неуплате 22 миллионов рублей на таможне

В Хабаровске индустриальный районный суд рассмотрит уголовное дело о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Обвиняемый, стремясь сократить издержки, не заплатил свыше 22 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В Хабаровске индустриальный районный суд рассмотрит уголовное дело о неуплате таможенных платежей в особо крупном размере. Обвиняемый, стремясь сократить издержки, не заплатил свыше 22 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Под суд пойдет 34-летний директор коммерческой организации. Он, действуя в интересах фирмы, которая вывозит из Китая никотиносодержащую продукцию, организовал поставку партии товаров без декларации на таможне.

Как выяснило следствие, противоправные действия совершались с мая 2024 года по февраль 2025 года. Его действия квалифицированы по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ.

Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт, материалы дела переданы в суд для разбирательства. Вину мужчина признал, нанесенный ущерб полностью возмещен, сообщает aif.ru.