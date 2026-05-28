Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре проверяют департамент спорта после коррупционного случая в спортшколе

В Самаре экс-директора уволили из-за утраты доверия и коррупционные нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре министерство спорта и прокуратура проверяют деятельность спортивной школы № 16. В марте с должности директора уволили Марину Самарцеву из-за утраты доверия и коррупционные нарушения. Женщина занизила данные о своих доходах и имуществе в десятки раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Поводом для проверки также стали жалобы родителей на многочисленные поборы без предоставления отчетности. Причем в спортшколе практикуют сбор наличных денежных средств», — уточнили в надзорном органе.

Ранее комиссия городской администрации рекомендовала Самарцевой принять меры по предотвращению конфликта интересов. В надзорных органах предполагают, что уволенная руководительница продолжает контролировать работу школы. На должность заместителя трудоустроили ее дочь.

Проверка касается и руководителя департамента физкультуры и спорта Самары Дмитрия Чеканова. Он согласовал назначение дочери Самарцевой на новую должность. Чиновник отказался комментировать ситуацию.

Напомним, директор самарской школы лишилась должности из-за коррупционного правонарушения.