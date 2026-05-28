В Самаре проверяют департамент спорта после коррупционного случая в спортшколе

В Самаре министерство спорта и прокуратура проверяют деятельность спортивной школы № 16. В марте с должности директора уволили Марину Самарцеву из-за утраты доверия и коррупционные нарушения. Женщина занизила данные о своих доходах и имуществе в десятки раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ».