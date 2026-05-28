Арестован второй фигурант дела о похищении ребёнка в Воронежской области

25-летний подозреваемый будет находиться в СИЗО до 26 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Суд взял под стражу второго подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщили в региональном СУ СКР в четверг, 28 мая.

25-летний молодой человек, как и его сообщница, пробудет в СИЗО до 26 июля 2026 года. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, что преступление произошло вечером 26 мая. Молодая пара после конфликта со школьником посадила его в автомобиль и увезла в квартиру. Там мальчика удерживали против его воли. Подробности — в нашем материале.