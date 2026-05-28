В Пермском крае пройдут самые мощные грозы с начала года

Самые сильные грозы с начала года ожидаются в Пермском крае, сообщает в своем паблике в ВК «Опасные природные явления» доктор географических наук Андрей Шихов.
«Над севером Пермского края и Свердловской области мощная линейная система с высокой электроактивностью. Это первые такие мощные грозы в Пермском крае с начала года», — написал метеоролог в соцсетях.
В комментариях жители региона признаются, что у них уже прошёл шквалистый ветер, все «гремит, сверкает и льёт».
Днем метеоролог сообщил, что многочисленные ячейки с умеренной или высокой молниевой активностью усиливаются и смещаются на северо-запад.
«При дальнейшем развитии они могнут вызвать шквалы», — предупредил специалист.
