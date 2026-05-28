Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае пройдут самые мощные грозы с начала года

Метеорологи предупреждают о движении грозовой активности.

Самые сильные грозы с начала года ожидаются в Пермском крае, сообщает в своем паблике в ВК «Опасные природные явления» доктор географических наук Андрей Шихов.

«Над севером Пермского края и Свердловской области мощная линейная система с высокой электроактивностью. Это первые такие мощные грозы в Пермском крае с начала года», — написал метеоролог в соцсетях.

В комментариях жители региона признаются, что у них уже прошёл шквалистый ветер, все «гремит, сверкает и льёт».

Днем метеоролог сообщил, что многочисленные ячейки с умеренной или высокой молниевой активностью усиливаются и смещаются на северо-запад.

«При дальнейшем развитии они могнут вызвать шквалы», — предупредил специалист.

Напомним, ранее метеорологи рассказали об аномально теплой погоде в мае 2026 года.