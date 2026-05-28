Reuters: в Черном море у побережья Турции атакованы три танкера

Речь идет о танкере James II, который шел без груза под флагом Палау. Он находился примерно в 80 километрах к серверу от района Тюркели в Черном море, когда произошел инцидент. Еще два судна — Altura и Velora — следовали под флагом Сьерра-Леоне и были атакованы во время перевалки с судна на судно, уточняет Reuters.
Турция направила на место происшествия катера береговой охраны для оказания помощи. Члены экипажей танкеров, по сведениям Tribeca, не пострадали.
Россия, Украина и Турция пока не прокомментировали ситуацию.
Танкеры Altura и Velora включены в санкционные списки ЕС с 24 октября 2025 года. Позднее санкции против них ввели Швейцария, Британия и Канада. С 19 ноября 2025 года управление судами осуществляет турецкая компания Pergamon Denizcilik Isletmeleri. Танкер James II попал под британские санкции 20 мая 2025 года.