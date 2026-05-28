Все пляжи Туапсе, кроме городских, очистили от нефтепродуктов

В Туапсинском округе завершаются подготовительные мероприятия к старту курортного сезона, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Источник: оперштаб Краснодарского края

По его словам, специалисты управления по развитию курортов проводят регулярные обследования пляжных территорий и оценивают их готовность к приему отдыхающих. Все пляжи, ранее загрязненные нефтепродуктами, за исключением городских, уже очищены, при этом на последних работы продолжаются.

Роспотребнадзор осуществляет лабораторный контроль качества морской воды и санитарного состояния береговой полосы в рамках программы производственного мониторинга. Отдельно отмечается, что, по оценкам дайверов, состояние подводной среды находится в нормативном состоянии.

Всего в текущем сезоне в округе планируется открыть 69 пляжей, из которых 11 будут общедоступными. На всех объектах предусмотрено дежурство спасателей и работа медицинских пунктов, установлены системы видеонаблюдения. В администрации подчеркивают, что обеспечение безопасности отдыхающих является приоритетом.

Благоустройство пляжных территорий ведется в едином архитектурном стиле, рекомендованном краевым министерством курортов, туризма и олимпийского наследия, с преобладанием светлых оттенков в оформлении.

Власти также отмечают, что курортная инфраструктура ориентирована на семейный отдых и предусматривает широкий спектр услуг и развлечений для туристов.

