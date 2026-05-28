Философа обвинили в хищении 16 млн рублей на проекте об Аристотеле

Старшему научному сотруднику Института философии РАН Светлане Месяц предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, при реализации масштабного научного проекта «Наследие Аристотеля» из бюджета было похищено 16 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
22 мая решением Тверского суда Москвы Светлану Месяц отправили под домашний арест в статусе подозреваемой, однако сама ученая свою вину не признает.
Ученые должны были перевести ранее не издававшиеся труды Аристотеля и подготовить его полное академическое собрание сочинений на русском языке. Всего на проект из госбюджета были выделены около 52 миллионов рублей.
Однако следователи выяснили, что многие из заявленных в отчетах работ на самом деле были выполнены лишь в виде черновиков. Несмотря на это, авторы проекта регулярно сдавали документы и получали за них государственное финансирование. Уголовное дело было возбуждено 18 марта. В середине мая в Институте философии прошли обыски: оперативники изъяли документы и допросили сотрудников, включая врио директора учреждения, академика Абдусалама Гусейнова.