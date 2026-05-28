Авария на электросетях парализовала светофоры в центре Краснодара

Сбой в электроснабжении привел к отключению светофоров на шести перекрестках в центральной части Краснодара. Без автоматического регулирования дорожного движения остались участки на пересечениях улицы Октябрьская с улицами Комсомольской, Советской, Пушкина и Постовой. Обесточены регулировщики на Рашпилевская и Комсомольская, а также Рашпилевская и Советская.