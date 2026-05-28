Готовившему теракт на железной дороге в Ессентуках иностранцу вынесли приговор

Суд вынес приговор иностранному гражданину, который планировал устроить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры в Ессентуках. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
В январе 2025 года мужчина получил от неустановленного участника террористической организации задание устроить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры. Он приобрел все компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их у себя дома. Деятельность фигуранта еще на стадии подготовки выявили и пресекли сотрудники ФСБ.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил фигуранта к 20 годам заключения. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.