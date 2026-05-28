Под Ростовом осудят мужчину, подозреваемого в убийстве во время застолья

По версии следствия, в марте этого года обвиняемый находился у себя дома в компании 42-летнего знакомого, с которым они вместе употребляли алкоголь. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин напал на гостя. От полученного ранения 42-летний мужчина скончался на месте преступления, а подозреваемый сбежал. Однако его задержали уже на следующий день.