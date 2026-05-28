Восемь американских военных пострадали в ДТП с грузовиком в Польше

В Западно-Поморском воеводстве Польши попал в аварию военный грузовик, перевозивший американских солдат. В результате ДТП пострадали восемь военнослужащих, сообщает пресс-служба польской военной жандармерии.
Инцидент произошел в районе полигона под Дравско-Поморским, когда перевозивший солдат грузовик съехал с дороги и опрокинулся на обочине. Одного из пострадавших, в тяжелом состоянии, эвакуировали в госпиталь на вертолете санитарной авиации.
По предварительной информации, причиной дорожно-транспортного происшествия стала неосторожность водителя.