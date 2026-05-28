Суд обязал мэрию воронежских Семилук починить разбитую дорогу

Интересно, что прокуратура требовала исправить ситуацию еще осенью прошлого года. Однако в октябре 2025 года чиновники ответили, что ремонт улицы Северной на 2025−2026 годы даже не планировался. В администрации заявили, что рассмотрят этот вопрос позже — и то лишь в том случае, если область выделит достаточно денег по профильной субсидии. Суд такие аргументы не убедили.