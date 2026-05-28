Арестован директор департамента Минтранса Васильченко

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — заявили в пресс-службе.
Согласно материалам следствия, в период с 2021 по 2022 год Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку в особо крупном размере. Уточняется, что денежные средства были переданы за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.