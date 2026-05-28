Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестован директор департамента Минтранса Васильченко

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Александра Васильченко. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник: РИА "Новости"

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — заявили в пресс-службе.

Согласно материалам следствия, в период с 2021 по 2022 год Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил взятку в особо крупном размере. Уточняется, что денежные средства были переданы за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.