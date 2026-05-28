В Крыму мошенники обманули пенсионерку на 1,1 млн рублей

Пожилую женщину убедили помочь попавшей в ДТП дочери.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники по всей стране продолжают обманным путем выманивать деньги у пожилых людей. Часть из них придумывают новые схемы с якобы «проверкой индексации социальных выплат», другие действуют уже по накатанным «разводам».

В Сакском районе полиция задержала 21-летнего жителя Севастополя. Молодой человек решил подработать курьером у мошенников. Злоумышленник позвонил пенсионерке и сообщил о попавшей в ДТП ее дочери. Под предлогом необходимости ремонта автомобиля и возможной уголовной ответственности, он потребовал срочно передать денежные средства.

Дальнейшие события со ссылкой на правоохранителей рассказал «МК в Крыму». Охваченная страхом пенсионерка отдала курьеру все свои сбережения в сумме 1,1 млн руб. Забрав деньги, он уехал на такси. Позже пожилая женщина связалась с дочерью и узнала, что никакой аварии не было. О происшествии в полицию сообщил супруг пострадавшей.

Оперативникам удалось быстро установить и задержать подозреваемого. На допросе он рассказал, что нашел в интернете объявление о работе курьером. Его задача заключалась забрать деньги и перевести их в криптовалюту. За выполнение «задания» он получил 10 тыс. руб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Максимальное наказание за совершенное преступление — до 10 лет лишения свободы. Суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В середине мая стало известно о попавшей в сети мошенников 17-летней девушки. Они выманили у нее крупную сумму под видом декларирования средств.

