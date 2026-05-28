Суд заключил под стражу главу департамента Минтранса Васильченко за взятку

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении суда.
Согласно материалам следствия, в течение 2021−2022 годов Васильченко, будучи первым заместителем председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а впоследствии первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, был уличён в получении крупной взятки за выполнение действий, относящихся к его должностным обязанностям.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.