Суд заключил под стражу главу департамента Минтранса Васильченко за взятку

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Основанием для ареста послужило обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, а именно — получение взятки в особо крупном размере. Данная информация была передана ТАСС пресс-службой Мосгорсуда.