Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд заключил под стражу главу департамента Минтранса Васильченко за взятку

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Основанием для ареста послужило обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, а именно — получение взятки в особо крупном размере. Данная информация была передана ТАСС пресс-службой Мосгорсуда.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении суда.

Согласно материалам следствия, в течение 2021−2022 годов Васильченко, будучи первым заместителем председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а впоследствии первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, был уличён в получении крупной взятки за выполнение действий, относящихся к его должностным обязанностям.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.