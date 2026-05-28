В Саудовской Аравии во время хаджа умерли четыре россиянина

Хадж — паломничество в Мекку в Саудовской Аравии, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. В этом году хадж прошел 25 и 26 мая. Прилет российских паломников в Саудовскую Аравию был запланирован на
«До начала основных обрядов хаджа четыре российских паломника по состоянию здоровья ушли из жизни. Да дарует им Всевышний свою милость и примет их благие деяния. В целом же хадж в этом году проходит организованно и благополучно», — рассказал муфтий Аббясов РИА Новости.
Необходимую медицинскую помощь, добавил он, на протяжении всего хаджа оказывали соотечественникам российские медики.
Квота на хадж для паломников из России в 2026 году составила 25 тысяч человек.