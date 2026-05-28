Калининградца осудили за кражу коллекционных монет на 25 млн рублей

«В суде установлено, что в декабре 2024 года подсудимый и его знакомые проникли в жилой дом по улице Берлинской в Калининграде, откуда похитили денежные средства, ювелирные изделия, редкие коллекционные монеты и предметы одежды общей стоимостью более 25 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Ленинградского района Калининграда назначил подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.