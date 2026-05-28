Житель Петербурга порезал подругу ножом и попытался сам зашить раны

В Санкт-Петербурге суд арестовал до 26 июля мужчину, который пять раз ударил возлюбленную ножом в грудь, а после этого попытался зашить ей раны. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Согласно версии обвиняемого, он выпил полтора литра джина и ждал возлюбленную дома. Девушка задержалась на работе, мужчине это не понравилось. Во время ссоры он ударил пострадавшую проводом, а затем напал на нее с молотком и гаечным ключом.
Позднее пара вышла из дома, причем мужчина взял с собой нож, который когда-то дарила ему потерпевшая. На улице он пять раз ударил им девушку. После этого в своей квартире мужчина заметил на теле возлюбленной кровь, раздел ее, обработал раны и зашил их. Пара собралась уходить из дома, но у подъезда их уже ждали скорая помощь и полиция.
В свою очередь пострадавшая рассказала, что причиной нападения стал отказ принести мужчине запрещенные вещества. Обвиняемый признал вину и пожелал девушке выздоровления. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает Telegram-канал пресс-службы.
27 мая в подмосковной деревне Дуплево мужчина поссорился со знакомой в котельной и несколько раз ударил ее ножом, после чего женщина скончалась от полученных травм. Во время допроса злоумышленник рассказал следователям подробности убийства и признал вину в содеянном.