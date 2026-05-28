Четверо российских паломников умерли во время хаджа в Саудовской Аравии

Четыре российских гражданина скончались во время совершения хаджа в Саудовской Аравии. Об этом РИА «Новости» сообщил муфтий Рушан Аббясов, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России по международным делам и хаджу.

Источник: Life.ru

По его словам, смерть паломников наступила по состоянию здоровья до начала основных ритуалов хаджа. Муфтий также отметил, что в целом организация паломничества в этом году оценивается как благополучная.

«До начала основных обрядов хаджа четыре российских паломника по состоянию здоровья ушли из жизни», — подчеркнул Аббясов.

Он добавил, что наши медики не оставляли своих соотечественников без нужной медицинской помощи во время всего хаджа.

Ежегодное паломничество в Мекку, известное как хадж, является одним из столпов ислама и обязательным религиозным долгом для каждого мусульманина. В текущем году хадж состоялся 25 и 26 мая. Российские паломники начали прибывать в Саудовскую Аравию с 5 по 21 мая, а обратные рейсы запланированы на период с 30 мая по 15 июня.

