Колючка длиной 10 сантиметров вонзилась в нос собаки во время прогулки по Москве

Во время прогулки по Москве джек-рассела возрастом три года два месяца по имени Бэйли в четверг, 28 мая, стал беспокоить посторонний предмет в носу. Владельцы питомца заметили кровянистые выделения и увезли ее на осмотр в Донскую ветеринарную лечебницу.
Хирург Максим Анатольевич Клевцов-Канарш увидел, что в ноздре находится колючка длиной около 10 сантиметров, и вытащил ее с помощью пинцету. При этом наркоз не потребовался, передает Telegram-канал «Моя Ветклиника».
17 апреля хирург-офтальмолог клиники в Красной Пахре провел операцию псу по кличке Челси, в глаз которого попал шип от розы. Врач провел биомикроскопию и обнаружил в роговице питомца инородный предмет. Собаку сразу направили в операционную, где ей удалили из глаза шип от кустовой розы с использованием микрохирургических инструментов.