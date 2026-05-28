В Махачкале потушили пожар в театре

Пожар в Русском драмтеатре Махачкалы потушили. Горел цех реквизита на площади 10 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.
«От МЧС России к ликвидации пожара привлекались 23 человека личного состава и шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
В пресс-службе театра отметили, что серьёзных последствий удалось избежать благодаря современной системе пожаротушения, установленной несколько лет назад, слаженной работе персонала и оперативному прибытию спасателей. Зрителей и сотрудников эвакуировали.
Причины возгорания выясняются.
