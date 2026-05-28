РЕН ТВ: Портативный обогреватель взорвался в барбершопе на западе Москвы

Портативный обогреватель взорвался в барбершопе на западе Москвы. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в районе Кунцево. По предварительным данным, один человек пострадал, говорится в публикации.
