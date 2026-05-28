ТАСС: претензии к арестованному Васильченко связаны с работой в Курской области

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Претензии к арестованному директору департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александру Васильченко связаны с его работой в правительстве Курской области, сообщил ТАСС источник, близкий к транспортной сфере.
«Претензии к Александру Васильченко связаны с его предыдущим местом работы — во время его службы в правительстве Курской области», — сказал он.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал чиновника по обвинению в получении особо крупной взятки.