В Ростове в подъезде жилого дома подожгли детский велосипед

В Ростове-на-Дону, в одном из многоквартирных домов на улице Можайской, случилось чрезвычайное происшествие. В подъезде вспыхнул детский велосипед.
Жильцы квартир на первом этаже вовремя почувствовали едкий дым и оперативно вызвали на место пожарных.
— Однако небольшое возгорание на площади в один квадратный метр удалось полностью ликвидировать еще до прибытия специалистов, — рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.
Во время осмотра места происшествия дознаватель профильного ведомства установил, что наиболее вероятной причиной случившегося стал намеренный поджог оставленного имущества.
