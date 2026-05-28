В Оренбурге мужчина догнал и избил женщину за отказ познакомиться

В Оренбурге 28-летний мужчина догнал и избил 46-летнюю женщину за то, что та отказалась с ним познакомиться. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Инцидент произошел минувшей ночью на улице Восточной. Женщина шла домой, когда к ней подошел незнакомец и предложил познакомиться. Она отказалась, но мужчина начал преследовать ее.
Женщина попыталась спрятаться, забежав в ближайший подъезд, однако мужчина силой открыл дверь и догнал ее на лестничной клетке между шестым и седьмым этажами.
Мужчина начал избивать свою жертву. После инцидента пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами, самого нападавшего задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд постановил арестовать его. Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы, говорится в материале.
