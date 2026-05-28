Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оренбурге мужчина догнал и избил женщину за отказ познакомиться

В Оренбурге 28-летний мужчина догнал и избил 46-летнюю женщину за то, что та отказалась с ним познакомиться. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Оренбурге 28-летний мужчина догнал и избил 46-летнюю женщину за то, что та отказалась с ним познакомиться. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Восточной. Женщина шла домой, когда к ней подошел незнакомец и предложил познакомиться. Она отказалась, но мужчина начал преследовать ее.

Женщина попыталась спрятаться, забежав в ближайший подъезд, однако мужчина силой открыл дверь и догнал ее на лестничной клетке между шестым и седьмым этажами.

Событие развернулось ночью на улице Восточной, когда местная жительница направлялась домой. К ней подошел незнакомец с предложением познакомиться, но женщина ответила отказом — на этом ситуация не завершилась.

Мужчина начал избивать свою жертву. После инцидента пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами, самого нападавшего задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, суд постановил арестовать его. Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы, говорится в материале.

Днем ранее стало известно, что жительница Перми напала на сотрудника правоохранительных органов в аэропорту Большое Савино и обматерила своих попутчиков. 48-летняя Татьяна Хаттаби не смогла пройти регистрацию на рейс из-за алкогольного опьянения. Женщина вела себя неадекватно в общественном месте и использовала ненормативную лексику по отношению к другим пассажирам в терминале.