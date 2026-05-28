В Таганроге объявили ракетную опасность

В Таганроге Ростовской области вечером 28 мая была объявлена ракетная опасность, об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Также в своем официальном канале она написала, что существует угроза применения БПЛА. Светлана Камбулова напомнила, что категорически запрещается вести фото и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования — 112.
— Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие! Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Сохраняйте спокойствие! — обратилась глава Светлана Камбулова к горожанам.
