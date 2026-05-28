В Таганроге объявили ракетную опасность

Жителей Таганрога просят быть осторожными из-за ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области вечером 28 мая была объявлена ракетная опасность, об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Также в своем официальном канале она написала, что существует угроза применения БПЛА. Светлана Камбулова напомнила, что категорически запрещается вести фото и видеосъемку. В случае обнаружения БПЛА необходимо сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования — 112.

— Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие! Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг. Сохраняйте спокойствие! — обратилась глава Светлана Камбулова к горожанам.

Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше