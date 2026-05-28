В Гуково мужчине за убийство грозит 15 лет

В Ростовской области передали в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя города Гуково, которого обвиняют в убийстве знакомого.
По данным следствия, трагедия произошла в марте текущего года: мужчина принимал у себя дома 42-летнего приятеля, и во время совместного распития спиртного между ними возник конфликт.
В ходе ссоры хозяин жилья набросился на гостя и нанёс ему смертельное ранение. Пострадавший скончался на месте, а подозреваемый попытался скрыться, однако уже на следующий день был задержан правоохранителями.
Следователи собрали достаточное количество доказательств, поэтому материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.