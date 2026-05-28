Ответят родители: в Волжском разыскали школьников, закидавших камнями авто

В Волжском правоохранители разыскали подростков, которые прямо под камерой забрасывали камнями чужой автомобиль, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
Школьников не смутило то, что автомобиль был припаркован в гаражном кооперативе и они проверяли свою меткость на красном Mitsubishi несколько дней подряд. Их «подвиги» попали на видеозапись, которая была опубликована в социальных сетях, где ее и обнаружили стражи порядка. Одномоментно в полицию с заявлением о порче имущества обратилась владелица иномарки.
Правоохранители выяснили, что вандализмом в гаражах занимались трое подростков возрастом от 10 до 12 лет. Их поставят на профилактический учет. А вот их родителям придется отвечать за манкирование своими обязанностями по воспитанию детей по административным делам.
А ранее в Волжском был задержан еще один подросток, который избил местного жителя, просившего денег, до вегетативного состояния.