Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ответят родители: в Волжском разыскали школьников, закидавших камнями авто

Подростки на протяжении нескольких дней подходили к чужой машине и методично портили ее.

В Волжском правоохранители разыскали подростков, которые прямо под камерой забрасывали камнями чужой автомобиль, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

Школьников не смутило то, что автомобиль был припаркован в гаражном кооперативе и они проверяли свою меткость на красном Mitsubishi несколько дней подряд. Их «подвиги» попали на видеозапись, которая была опубликована в социальных сетях, где ее и обнаружили стражи порядка. Одномоментно в полицию с заявлением о порче имущества обратилась владелица иномарки.

Правоохранители выяснили, что вандализмом в гаражах занимались трое подростков возрастом от 10 до 12 лет. Их поставят на профилактический учет. А вот их родителям придется отвечать за манкирование своими обязанностями по воспитанию детей по административным делам.

А ранее в Волжском был задержан еще один подросток, который избил местного жителя, просившего денег, до вегетативного состояния.