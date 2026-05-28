Ответят родители: в Волжском разыскали школьников, закидавших камнями авто

Школьников не смутило то, что автомобиль был припаркован в гаражном кооперативе и они проверяли свою меткость на красном Mitsubishi несколько дней подряд. Их «подвиги» попали на видеозапись, которая была опубликована в социальных сетях, где ее и обнаружили стражи порядка. Одномоментно в полицию с заявлением о порче имущества обратилась владелица иномарки.