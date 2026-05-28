Подмосковные врачи спасли оторванный палец ребенка

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу доставили мальчика, который прищемил указательный палец дверью. После осмотра пациента врачи провели первичную хирургическую обработку раны, удалили нежизнеспособные ткани и выполнили кожную пластику по методу Транквилли-Леали.
— Данный метод применяется для закрытия дефектов мягких тканей, преимущественно на торцовой поверхности культей пальцев ногтевых фаланг. Метод также известен как «V-Y» пластика с формированием треугольного кожно-жирового лоскута, — рассказал заведующий отделением Виталий Анатольевич Куваев.
Послеоперационный период прошел без осложнений. На данный момент мальчика уже выписали домой на амбулаторное лечение, передает сайт министерства здравоохранения Московской области.
